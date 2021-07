‘Malcolm’: Así se ve Frankie Muniz a 15 años de la serie

Hace más de 15 años terminó ‘Malcolm in the middle‘, comedia de FOX que contaba la historia de Malcolm Wilkerson y su familia. A pesar de haber finalizado en 2006, sigue siendo una serie querida y recordada. Su protagonista, Frankie Muniz, fue reconocido por su actuación, incluso con una nominación a los Globos de Oro, sin embargo ¿qué fue de él después de la serie?

Después del final de Malcolm, Muniz no se alejó del todo de la actuación, pero sí dejó de hacer tantas apariciones. Finalmente, un par de años después terminó por salir de las pantallas y dedicarse tiempo completo a ser piloto de carreras, una pasión que había tenido desde niño. Lamentablemente, su paso por las carreras se vio interrumpido cuando en 2009 tuvo un grave accidente, que lo llevó a dejar de competir de forma profesional.

De las carreras dio un paso a la música, como baterista de la banda Kingsoil el 2012. Su aventura musical duró hasta el 2014. Su vida no estuvo en el ojo público hasta el 2017, cuando participó en Dancing with the Stars y además reveló que no recuerda gran parte de el papel que lo lanzó a la fama. Esto porque sufre de ataques isquémicos transitorios desde niño y luego de un episodio en particular en el año 2012, su memoria no volvió a ser la misma. “Creo que casi parece que no era yo. Realmente no tengo recuerdos de estar en la serie“, comentó Muniz en ese entonces.

Al día de hoy, Frankie sigue viviendo su vida alejado de las cámaras de televisión. Tiene 35 años, está casado con Paige Muniz y hace pocos meses dio la bienvenida a su hijo Mauz (a quien tuvo que aclarar en Twitter que no llamaría Malcolm). Aunque no recuerde su paso por Malcolm en totalidad, cada cierto tiempo sí comparte cosas en relación a la serie, como un dibujo que le hicieron llegar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Frankie Muniz (@frankiemuniz4)