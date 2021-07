Hugo Marcone desclasifica inédita anécdota con el ‘Mumo’ Tupper

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cztirxOVb7E","duration":"00:01:15","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/883f638c786baaee084a3f3fdb21bab5.mp4"}]}

Hugo Marcone, conductor de ‘Salimos Jugando’ reveló un momento que vivió con Raimundo ‘Mumo’ Tupper en una entrevista, a 26 años de la muerte del futbolista.

Un día como hoy pero en 1995, la vida de Raimundo Tupper se apagaba en San José, Costa Rica. Esto ocurría lamentablemtne

Sin duda fue una muerte que melló profundamente en el hincha del fútbol nacional, que sintió de cerca la muerte inesperada del lateral de 26 años, que pasaba por una profunda depresión.

“No volví a tener un día así, tan triste, en el aspecto deportivo ni con la gente que conocí y compartí dentro de una cancha de fútbol. Sin lugar a dudas, no hubo nada que se le acerque siquiera un poco al dolor que representó la muerte de Raimundo”, comentó en una ocasión Ricardo Lunari, ex jugador de Católica.

Hugo Marcone contó esta anécdota, que retrata la caballerosidad de Raimundo Tupper: