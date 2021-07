Dr. Ugarte sobre votaciones: “El riesgo de contagio puede estar en el traslado y el regreso”

El doctor Sebastián Ugarte se refirió en ‘Déjate Caer‘ a la alta vacunación en nuestro país, el avance de la región Metropolitana a fase 3 y el escenario de una nueva elección en pandemia.

Respecto a las votaciones, el médico señaló que es importante recordar que no son necesarios permisos o salvoconductos, solo carnet de identidad, independientemente de la fase. “Las únicas personas que no podrían ejercer su derecho es quienes estén con restricción de movimiento, estén en cuarentena, hayan llegado al país recientemente o estén por haber sido contacto estrecho“, advirtió.

“Hay que evitar aglomeraciones, uno lleva su mascarilla, uso su propio lápiz y usa todo el tiempo su mascarilla hasta el momento que va a identificarse frente a la mesa“, dijo ejemplificando algunas de las medidas. “No se quede comentando, no se quede analizando los resultados de la votación, no haga grupo al interior del lugar de la votación y se retira. Y eso es todo. La probabilidad de riesgo de contagio la verdad es que es muy baja“.

“¿Dónde podría estar el riesgo? En el traslado hacia el lugar de votación y en el regreso, pero eso no es más que el riesgo que tenemos todos los chilenos cuando tenemos que salir de casa en un día normal“, aseguró.

Respecto a las cifras favorables que nuestro país ha tenido los últimos días, el doctor Ugarte se refirió a que si bien los números son positivos, “no permite relajar las medidas, sacarse la mascarilla, hacer celebraciones y esas cosas”. Como ejempló, habló de la “quinta ola” que está teniendo Europa, como algo que hay que evitar. Aún así, no tiene mayores desconfianzas respecto al paso que dará mañana la región Metropolitana a fase 3, porque no se ve que la gente se esté descuidando. Aún así, mantuvo cautela, agregando que “la vacunación ha estado muy bien, pero no basta con la vacunación“.

Finalmente, el doctor Ugarte de mostró esperanzado con cómo están funcionando las cosas. “Tengo la impresión de que estamos mucho más preparados que el año pasado“, comentó, analizando la situación actual, con la llegada de la variante Delta y la posibilidad de una tercera dosis de la vacuna. Sobre la vacuna, destacó la importancia de la vacunación y la diferencia que ha hecho para nuestro país tener un índice alto de población vacunada.