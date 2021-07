Space Jam 2 se llena de críticas tras su estreno: “De las peores películas de todos los tiempos”

Después de muchos años, el 16 de julio al fin llega Space Jam: Una nueva era. Luego de lo icónica que fue la cinta original, protagonizada por Michael Jordan y los Looney Tunes, esta traía grandes expectativas, pero la crítica especializada no ha sido favorable.

En la nueva película, LeBron James y su hijo Dom son atrapados por una realidad virtual por un algoritmo malvado, que desafía al deportista a un partido de basquetbol para darle devuelta a su hijo. Así, LeBron termina pidiéndole ayuda a los Looney Tunes para conformar el equipo para el juego.

La premisa es distinta a la primera Space Jam, donde eran los Looney Tunes quienes buscaban a Michael Jordan por su ayuda, aunque eso no es lo único en lo que difieren.

De acuerdo a lo ya expresado por la crítica, la película es “un comercial de dos horas para el conglomerado de Warner Bros” , como expresó Nate Adams de The Only Critic en Rotten Tomatoes. “Space Jam: Una nueva era lleva la sinergía corporativa al siguiente nivel”, agregó. La crítica del Chicago Suntimes fue incluso más dura, asegurando que “nunca había visto nada igual. También espero no volver a ver nunca algo así, y desearía no poder ver lo que he visto”.

La película ya traía consigo escepticismo, luego de los primeros vistazos a la nueva animación y la controversia ligada al nuevo diseño de Lola Bunny, sin embargo, esos resultaron ser los menores problemas a ojos de la crítica. La revista Empire incluso se refiere a la animación como “deslumbrante”, pero aún así no logra capturar la misma esencia de la película de los 90.

Space Jam: Una nueva era llega este 16 de julio a los cines que estén abiertos y aún no hay noticias de cuándo estará disponible a través de HBO Max. No está tan claro si la nostalgia que produce la primera será capaz de llevar audiencia a ver un filme que, hasta el momento, no ha sido bien evaluado.