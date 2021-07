Detienen a Constituyentes de la Lista del Pueblo tras participar de una manifestación en Plaza de Armas

Dos constituyentes resultaron detenidos en Plaza de Armas mientras participaban en una manifestación por presos del estallido social. Alejandra Pérez y Manuel Woldarsky fueron llevados a la Tercera Comisaría de Carabineros, según comunica la Lista del Pueblo a través de su cuenta de Twitter.

Convencionales del pueblo se encuentran detenidos en la tercera comisaría.@Carabdechile ha impedido el acceso de abogados.

Se interpuso amparo en favor de los detenidos y se ordenó la libertad inmediata lo que aún no se cumple.

Se viene querella! https://t.co/2PFoKcrwHF — La Lista del Pueblo (@LaListaPueblo) July 15, 2021

Según la información disponible, familiares de los presos de la revuelta se manifestaban en las afueras de la Catedral de Santiago. Pedían avance en el proyecto de Indulto General. Hasta el lugar llegaron los constituyentes a apoyar la protesta, donde habrían sido detenidos a pesar del fuero que poseen por sus cargos. Además, testigos reportan represión por parte de Carabineros.

Manuel Woldarsky registró momentos desde dentro del vehículo policial, que fueron publicados por la Asamblea del Pueblo D10. “Soy Manuel Woldarsky, soy abogado, soy constituyente. Me detuvieron sin motivo alguno, no han dicho porqué. No me han dado el motivo de mi detención, ni quién es el oficial a cargo, ni cuál va a ser mi lugar de detención“, constata el convencional.

El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, se trasladó a la Tercera Comisaría para conocer el estado de los constituyentes detenidos. Según reporta Radio Biobío, Bassa dijo que aún se espera la confirmación para ver si se llevará a cabo la sesión de la tarde, ya que en caso de no ser liberados aún los convencionales, algunos de sus compañeros afirmaron no dar el quórum para sesionar.