“Me parece conveniente”: Polémicos dichos de Baradit sobre ataques a constituyentes de derecha

Jorge Baradit (distrito 10) provocó polémicas durante la tarde del martes después de la sesión de la Convención, cuando afirmó que le “parece conveniente” que los constituyentes de derecha sean increpados en las calles.

Durante la sesión, se discutió sobre las medidas de seguridad para los convencionales luego de que algunos, principalmente de la derecha, fueran insultados y emplazados en la vía pública. Un caso conocido fue el de Ruggero Cozzi (distrito 6), que fue increpado a la salida del ex-Congreso la semana pasada.

Cuando se le preguntó respecto a este punto, Baradit afirmó que le parecía condenable, sin embargo, “me parece maravilloso… no, no me parece maravilloso, me parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquitito lo que nosotros los chilenos hemos sufrido desde el estallido social“. El constituyente señala que la ciudadanía ha sufrido “persecución, violencia y represión en las calles. Que ellos le tomen un poquitito el gustito no me parece tan malo”.

Convencional Jorge Baradit se refiere a las denuncias de violencia en contra de otros constituyentes. 🎥© AgenciaUno TV/Joshua Arguello pic.twitter.com/k3Jts9IZmj — AgenciaUno (@agenciaunochile) July 13, 2021

Las palabras de Baradit se contradicen con lo expuesto con la propia presidenta de la Convención, Elisa Loncon, que durante la sesión declaró que”el tema de la violencia, ha sido repudiada por las y los constituyentes , y también es la posición de la mesa directiva el condenar la violencia venga de donde venga“. Su llamado fue a “no seguir naturalizando la violencia”.

“Son declaraciones graves, pero no sorprenden“, dijo Marcela Cubillos (distrito 11) antes de entrar a la sesión de hoy. “Lo que es grave es que haya constituyentes que respalden o validen que a otros, por pensar distinto, se les ejerza violencia, funa o agresión“, agregó. La convencional llamó a la consecuencia y afirmó que lo principal “es que los constituyentes rechacen esa forma de actuar”.

Marcela Cubillos sobre declaraciones de Baradit “Son graves pero no me sorprenden” 📡 T13 EN VIVO » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/R9DML9yQkt — T13 (@T13) July 14, 2021

Durante la sesión de hoy, Baradit se disculpó por sus dichos, diciendo que “las palabras que emití ayer no me representan“.