Convención Constitucional aprueba protocolo sanitario

En la tarde de este martes, la Convención Constitucional aprobó el protocolo sanitario elaborado por el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Epidemiología y la Sociedad Chilena de Salubridad. Esta fue la primera votación con el sistema electrónico en la instancia y no estuvo exenta de desacuerdos.

El protocolo discutido tiene distintos puntos, entre ellos la creación de un comité covid para “velar por el cumplimiento de este protocolo COVID-19, reducir contagios y resguardar la labor de la convención constituyente”. El texto detalla cómo deberá estar conformado el comité y las funciones específicas del mismo. Además, detalla los aforos, las medidas sanitarias para el funcionamiento de la Convención, recomendaciones y un glosario de conceptos fundamentales, entre otros.

El punto que causó mayor polémica durante la sesión fue el protocolo de testeo. En el documento, se expresa que los convencionales constituyentes, sus asesores, personal administrativo, y funcionarios de cualquier tipo deberán realizarse PCR al inicio de la semana laboral y al final de la misma.

“No debemos hacernos PCR si no todos los chilenos se lo hacen. El PCR es un hisopado invasivo y todavía no he visto el fundamento médico. No somos ciudadanos especiales y atenta contra nuestra dignidad obligarnos a dos PCR a la semana“, argumento Patricia Labra (distrito 18), constituyente de Renovación Nacional. Su crítica se sumó Arturo Zuñiga (distrito 9), quien argumento que les “deben aplicar las mismas leyes que al resto“, aludiendo a que poder realizarse el examen dos veces por semana es un privilegio.

Finalmente, la votación se llevó en dos partes: una abordando la realización de PCR y otra el resto del protocolo. La votación del documento en general fue aprobada con 142 votos a favor y 6 en contra, mientras que el punto específico del testeo se aprobó con 78 votos a favor, 56 en contra y 8 abstenciones. Con ambas mociones aceptadas, se dio término a la sesión.

🚨 AHORA en la quinta sesión de la #ConvenciónConstitucional 🗳️ Propuesta protocolo Covid-19 con obligatoriedad de testeo (PCR) a los convencionales presenciales ⭕️ A favor: 78

⭕️ En contra: 56

⭕️ Abstención: 8

⭕️ No vota: 13 ✅ Todas las votaciones en: https://t.co/JYMn2KRMhl pic.twitter.com/Xqe23Gz0gz — tresquintos.cl (@tresquintos) July 13, 2021

Antes de la votación, la mesa llamó a hacer un minuto de silencio para recordar a las víctimas fatales del coronavirus en el país.