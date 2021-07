Benjamín Labatut: El chileno destacado en la lista de lectura de Barack Obama

Como todos los años, Barack Obama compartió en Twitter su lista de libros recomendados para el verano, que se vive ahora en Estados Unidos. Entre los títulos figura “Un verdor terrible“, del chileno Benjamín Labatut.

“Cuando todavía estábamos en la Casa Blanca, comencé a compartir mis favoritos del verano — y ahora, se ha convertido en una pequeña tradición que espero compartir con todos ustedes. Así que aquí está la de este año. Espero que los disfruten tanto como yo“, twitteó el ex-presidente, siguiendo con la costumbre que comenzó durante su mandato. La lista de este año consta de 11 títulos, entre los que figura el escrito por Labatut.

While we were still in the White House, I began sharing my summer favorites—and now, it’s become a little tradition that I look forward to sharing with you all. So here’s this year’s offering. Hope you enjoy them as much as I did. pic.twitter.com/29T7CcKiWZ

— Barack Obama (@BarackObama) July 9, 2021