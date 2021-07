Debate de primarias: La pregunta a Gabriel Boric que reabrió el debate sobre salud mental en Chile

El debate de primarias que se vivió durante la noche de este miércoles entre Gabriel Boric y Daniel Jadue dejó más de una polémica. Una de las más importantes fue la que surgió tras la pregunta que formuló Santiago Pavlovic al candidato del Frente Amplio.

La salud mental en Chile sin lugar a dudas sigue siendo un tema tabú en muchos ámbitos en nuestro país, donde por lo general se estigmatiza muchísimo los diferentes trastornos asociados.

Esto ocurrió durante la noche de este miércoles, donde el conocido periodista de ‘La Red’, Santiago Pavlovic hizo alusión a un problema que el candidato Gabriel Boric padece en torno a la salud mental.

El diálogo fue el siguiente:

Santiago Pavlovic: Debiésemos tener información más completa sobre enfermedades que pueden afectar a candidatos que aspiran a ser presidentes. Usted abandonó en un momento el trabajo parlamentario por presentar un trastorno obsesivo compulsivo, y su convalecencia se prolongó por cuatro semanas

Gabriel Boric: Por el cargo al que aspiramos, también somos sujetos de escrutinio público. Como tu dices, yo estuve internado de manera voluntaria durante el año 2018, con el fin de estabilizar una situación del TOC del que fui diagnosticado cuando tenía 12 años. Esto generaba una angustia que era una carga mayor para mi situación diaria. Afortunadamente pude tener tratamiento, a diferencia de la gran mayoría de los chilenos. Sólo un tercio de los chilenos tratan los problemas de salud mental, y sólo un 20% de las enfermedades tienen tratamiento (…) proponemos un 15% o 18% de presupuesto para salud mental. Yo hoy estoy bien, con tratamiento permanente y estoy con medicamentos que puedo hacer públicos sin problemas, con cuatro dosis diarias. Esto me ha cambiado para bien la calidad de vida.

Santiago Pavlovic: En todos los países del mundo es importante hacer un escrutinio sobre la salud mental de quienes postulan a ejercer el poder…

Gabriel Boric: Santiago, yo no me siento incómodo con la pregunta, de hecho, te la agradezco, porque creo que es bueno que en Chile se hable de salud mental. La salud mental ha estado muy estigmatizada y muchas veces es una procesión que se termina llevando por dentro. Muchas veces no tienes un examen que te diga lo que tienes. Muchas veces se genera una cantidad de prejuicios que derivan en insultos como: ‘no seas bipolar’, ‘no seas loco’, ‘no seas histérica’. Con eso debemos terminar. Es tremendamente importante que debatamos de esto. Desde octubre del año 2019 me he visto expuesto a momentos de mucho estrés, como gran parte del país. Hoy estoy en una campaña presidencial que es intensa, que no para, que tiene ataques permanentes pero también muchos buenos momentos. Es una campaña difícil. Estoy bien, estoy contento, esperanzado y sé que la sacaremos adelante.

Gabriel Boric agradece la pregunta de Santiago Pavlovic y la agradece porque hablar de salud mental no puede ser un tabú. Es una realidad y debemos ser capaces de no considerarlo una ofensa #DebatePrimariasxLaRed pic.twitter.com/1IaAhgZDx3 — LaRed (@LaRedTV) July 8, 2021

Luego de esto el candidato del Frente Amplio además envió un mensaje para quienes padecen problemas de salud mental, en una de las preguntas posteriores en el debate de primarias del pacto ‘Apruebo Dignidad’

“Quiero decirle a quienes padecen de una enfermedad mental, o cualquier dolencia de estas características, que no están solos. Para mi es muy importante que se hable de esto”