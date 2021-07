Presos políticos: Convención Constitucional discute y vota posibles declaraciones sobre indulto a detenidos del estallido

Hoy desde las 10 de la mañana se dio inicio a la tercera sesión de la Convención Constitucional. La tabla del día de hoy incluía la discusión en torno a la situación de los presos del estallido social y del conflicto en la Araucanía. Después del debate, al que se le dio un tiempo de dos horas, se suspendió la sesión para dar tiempo a que se elaboraran propuestas de posibles declaraciones, para votarlas en la jornada de la tarde.

Desde los constituyentes de Vamos por Chile, se sostuvo la postura de no pronunciarse respecto a las personas detenidas en las protestas, bajo el argumento de que no les corresponde pedirle cosas a los poderes del Estado y que esa no era la tarea para la que fueron electos.

Por otro lado, desde constituyentes de la Lista del Pueblo, Apruebo Dignidad y pueblos originarios, expresaron que deben pronunciarse a favor de un indulto para los “presos políticos” y de la desmilitarización de la Araucanía.

Finalmente, en el tiempo para presentar propuestas, se presentaron dos. La primera es de los constituyentes de Colectivo Socialista, Apruebo Dignidad y otros. La segunda, de la Lista del Pueblo y pueblos originarios.

Ambas declaraciones presentan puntos similares: piden al ejecutivo poner suma urgencia al proyecto de Indulto General y al de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos, la inmediata desmilitarización de la Araucanía y el retiro de “todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado“. Además, agregan que el indulto “en el caso de las Regiones del BioBio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche“.

Se distinguen en que la propuesta de la Lista del Pueblo y pueblos originarios además incluye “la necesidad de instituir una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación que investigue, reconozca, divulgue, realice un catastro, sistematice y proponga medidas concretas de reparación para todas las víctimas de la represión estatal“.

El mecanismo de votación fue presentado por la mesa, estableciendo que podía votarse por la declaración 1, la 2 o abstención, aunque muchos constituyentes, particularmente de Vamos por Chile, votaban “en contra” en lugar de abstención. Además, la mesa propuso que se hicieran dos votaciones y que si para la segunda ninguna declaración tenía mayoría absoluta, el tema quedaría pendiente.

En la primera votación, no hubo mayoría absoluta, con la declaración 1 obteniendo 52 votos y la 2, 49 votos. También se registraron 34 votos en contra y 16 abstenciones.

En la segunda, quedó aprobada la declaración 1, con 105 votos, haciéndose un traspaso de votos de la declaración 2 y algunas abstenciones. Se registraron los mismos 34 votos en contra y 10 abstenciones.

Ahora se espera a que se siga con el trabajo de la Convención desde la próxima semana, cuando ya se contará con mecanismos de voto electrónico para facilitar instancias de votación.