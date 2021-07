Elisa Loncón sobre condiciones en ex Congreso: “No tenemos ni computadores”

Elisa Loncón afirmó que no están las condiciones para poder llevar a cabo una sesión en las dependencias del ex Congreso nacional, ya que no hay ni siquiera computadores.

La presidenta de la Convención Constituyente en rueda de prensa confirmó que las condiciones para poder trabajar en una sesión no son óptimas, por no contar con equipo técnico para realizarlo de manera correcta.

“No tenemos ni computadores para comunicarnos con nuestra gente, con los convencionales. Hoy nos corresponde hacer una sesión, ayer no pudimos porque no hay condiciones técnicas ni sanitarias”, explicó Loncón.

De esta manera, Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención, explicó el itinerario a seguir durante esta jornada. “A las 10 am la presidenta y yo tendremos reunión con Ennio Vivaldi para revisar y evaluar las condiciones que tiene la Universidad de Chile para ver si podemos sesionar ahí”.

Bassa, además agregó que: “A las 2 pm tenemos una reunión con Izkia Siches para ver los protocolos sanitarios para ver si la convención puede sesionar. A las 15 horas veremos si podemos sesionar mañana o no, analizando que estén garantizadas las condiciones. Si las condiciones no están, no sesionaremos mañana acá. Eso será responsabilidad del gobierno”

Finalmente, Elisa Loncón sostuvo que: “Como poder constituyente necesitamos autonomía para sesionar. Este no es un problema técnico, es un problema político. No vamos a permitir que esto ocurra”.