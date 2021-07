Felipe Harboe tras incidentes en inicio de la convención: “Lo que ha ocurrido hoy no es una buena señal”

Felipe Harboe se refirió a los incidentes que obligaron a retrasar y suspender de manera momentánea el inicio de la Convención Constitucional.

El ex senador y ahora constituyente abordó los hechos que ocurrieron a las afueras del palacio del ex Congreso, donde se debía dar inicio a la convención que redactará la nueva carta magna para Chile. En ese sentido señaló que: “Lo que ha ocurrido hoy no es una buena señal (…) la pregunta es: ¿Se van a suspender todas las sesiones de la convención donde haya un coyuntura que moleste o complique a un grupo de constituyentes”, estimó.

Harboe, además fue contundente sobre lo que debería ocurrir en torno al proceso como tal. “Creo y quiero creer que todos queremos sacar adelante este proceso (…) yo adhiero a un proceso en paz y tranquilidad, que permita avocarse al encargo que nos dieron”.

El ex ministro y representante del distrito 19 fue tajante sobre el momento. “En algún minuto esto debe retomarse con los que estén (…) esto debiera reanudarse luego, porque si vamos a esperar que no haya incidentes, ¿El proceso estará en manos de los manifestantes afuera?”.

Finalmente, Felipe Harboe disparó contra quienes él considera que hicieron el llamado a manifestarse: “Aquellos que dijeron que iban a rodear la convención se equivocaron (…) soy un defensor de un proceso, hay que tomárselo con una estatura que significa tener un nuevo pacto social para el país”, sentenció.