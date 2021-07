Julio Iglesias rompe el silencio sobre los memes que colapsan las redes sociales

Empieza julio y, como todos los años, la llegada del séptimo mes trae consigo una oleada de ‘memes’ con Julio Iglesias como protagonista. “Ya llega Julio” con una imagen de Iglesias bajando de un avión o “El UNO de Julio” con el cantante sujetando el juego de cartas UNO son algunos de los ejemplos de lo que sería posible encontrar en las redes.

El intérprete de “Me olvidé de vivir” se refirió a estas fotos en una entrevista del 2015, para la revista ¡Hola!, donde afirmó que “los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”.

Se podría decir entonces que las decenas de memes que circulan durante este mes, son aprobados por Julio Iglesias y que algunos incluso le provocan ataques de risa. A continuación, algunas de las imágenes que ya circulan este inicio de julio.

– Solo hay memes de Julio Iglesias.

– Solo podemos disfrutarlos este mes, luego el gobierno nos los quita. pic.twitter.com/q4TKffdU6T — Nico Diaz (@NicoDiaz1808) July 1, 2021

abro hilo de memes de julio pic.twitter.com/uKIBU2zkNo — aurora✰🌳SAI (@messxgelocall) July 1, 2021

Ya empezaron los Memes de JULIO IGLESIAS…. Prometo q éste es el primero y único del 2021!!!! pic.twitter.com/bzsLfd2p6e — Matupelado Fernandez (@matupelado) June 30, 2021