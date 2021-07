Hija de Pinochet califica de “deleznable abuso” el uso de su padre en la franja de Ignacio Briones

La franja de Ignacio Briones ha sido una de las más comentadas en redes sociales. En ella, el candidato de Evopoli maneja una retroexcavadora y tapa con tierra una lápida, en la que se lee Augusto Pinochet, buscando “enterrar” la lógica de las discusiones entre derecha e izquierda, que lo “desentierran” para sus propios fines políticos. El spot fue fuertemente criticado y una de las personas que lo criticó fue Jacqueline Pinochet Hiriart, hija de Pinochet, en una carta al director de El Mercurio.

“Con profundo estupor he visto en la franja política cómo el señor Ignacio Briones utiliza, para su objetivo político, la figura y el recuerdo que mucha gente de bien sigue teniendo por mi padre, don Augusto Pinochet Ugarte”, se lee en la carta. “Me parece deleznable el abuso cometido, de pretender taparlo con tierra, cosa imposible de que la historia lo permita, para obtener el voto de aquellos que lo culpan de sus propias equivocaciones”, agrega después

La carta, según ella misma asegura, no representa al resto de la familia y solo escribe “lo que me dicta el corazón en mi calidad de hija menor de un gran padre y un gran chileno, que no merece ser usado para fines inescrupulosos de un candidato”. Asegura además que, con esto, Briones habría perdido “muchos adeptos”.

Se espera que, durante el día de hoy, Jacqueline Pinochet Hiriart, la hija de Pinochet, presente una denuncia ante el CNTV por la emisión de la franja.

Además de la familia del dictador, varias organizaciones adeptas al régimen se manifestaron en contra de la campaña del abanderado de Evòpoli, la que fue tildada como ‘ridícula y ofensiva”. Ignacio Briones. según las últimas encuestas es el candidato que marca menor intención de voto, después de sus pares Joaquín Lavín, Sebastián Sichel y Mario Desbordes.