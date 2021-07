Cathy Barriga ordenó colocar placas que conmemoran su gestión en Maipú

No fue al cambio de mando, hay un supuesto déficit financiero en la municipalidad y el intento de llevarse a la yegua Julieta de la granja alimentaria del Parque Municipal de Maipú. Esas son algunas de las polémicas que han rodeado a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, después de que dejara el cargo. A esto, se suma una nueva: la instalación de once placas de bronce conmemorativas de su gestión. Según informa La Tercera, esta sería su última orden.

“Obra realizada durante la gestión de la alcaldesa Sra. Cathy Barriga Guerra 2016-2021”, se lee en las placas, que de acuerdo a Mercado Público, costaron alrededor de cuatro millones de pesos. Entre los proyectos que se celebran están el Centro Veterinario Municipal, la Pista de Patinaje y la Granja Alimentaria.

Una actitud que Barriga tuvo constantemente durante su gestión, donde en cada oportunidad que tuvo, pidió siempre tener crédito por los ‘logros’ de su mandato como alcaldesa. Mientras se encontraba en el cargo, la ex integrante de Mekano tuvo la brillante idea de hacer un matinal en una COPA DE AGUA en la comuna, donde constantemente se vanagloriaban de lo realizado en la comuna.

Les dejamos un extracto del matinal: