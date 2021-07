Franja presidencial: Las mejores reacciones en redes

Se terminó junio y en su última noche comenzó la Franja Electoral para el proceso de Primarias Presidenciales 2021. Los seis candidatos sacaron a relucir los primeros videos de sus respectivas campañas, causando impresión en las redes sociales.

Los candidatos de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (FA) y Daniel Jadue (PC), abrieron la franja, apuntando a la descentralización y al pueblo, respectivamente. Por su parte, los candidatos de Chile Vamos, Ignacio Briones (Evopoli), Mario Desbordes (RN), Sebastián Sichel (Independiente) y Joaquín Lavín (UDI) cerraron, con mensajes variados, desde historias de vida, hasta metáforas y tonos humorísticos.

Las redes fueron veloces en reaccionar y los ‘memes’ rápidamente se tomaron el espacio con grandes reacciones a esta franja presidencial.

#FranjaElectoral Boric: Magallanes alfa y omega, principio y fin. Jadue: Vota por mi linda canción. Briones: Ojala tuviera el palito de los men in black. Desbordes: #todossomospacos Sichel: No se trata de mí, se trata de ti votando por mí. Lavin: Prende una cámara, ahí estaré.

Perdón pero no me aguante hacer un meme, me dio mucha risa la wea del árbol 😂😂😂#FranjaElectoral #CancionXLaDignidad#ElÁrbol pic.twitter.com/AyzZeopYUA

— El Cuco Rojo (@Pato24132257) July 1, 2021