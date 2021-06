Britney Spears: Las dramáticas revelaciones de la cantante sobre la ‘abusiva’ tutela de su padre

Britney Spears por primera vez en trece años bajo la tutela de su abusivo padre, quien hoy por hoy tiene control total de su vida y todo su patrimonio.

El drama que vive Britney Spears es lamentable. Sin duda es una de las cantantes más icónicas de la historia del Pop y las que más influyeron en los actuales sonidos del género. La artista estadounidense tuvo su apogeo en la década de los 2000 y marcó un antes y un después en todo ámbito.

Ahora, Spears busca nuevamente tomar las riendas de su vida, tras años de abuso por parte de su padre, que no ha hecho más que lucrar y explotar cada centavo que generan sus regalías. Además de esto, su progenitor también la privó de todo tipo de vida normal, dejándola prácticamente aislada y sin acceso libre a su dinero.

En un testimonio que fue escuchado por la justicia norteamericana, se pudo constatar el duro momento que todavía sigue viviendo la intérprete de ‘Baby One More Time’.

“No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enojada y deprimida. Lloro todos los días”, fue parte del testimonio que dio a través de Zoom.

El abogado de Spears, Samuel Ingham, confirmó que el testimonio de su clienta no fue editado ni tampoco filtrado. Esta mujer que estuvo en la más alta cumbre de la industria de la música, la pasa pésimo. “Señoría, mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo… deberían estar en prisión”, aseguró la cantante de 39 años.

En el apasionado y crudo testimonio de la estrella del Pop, Spears fue clara al mostrar sus intenciones. “Solo quiero recuperar mi vida“, señaló. Asimismo, la cantante agregó que: “La custodia no tuvo ningún sentido desde su inicio. Le pagó a gente para que me controle. He trabajado desde los 17 años y esta custodia es un abuso”.

Revisa el testimonio completo de Britney Spears: