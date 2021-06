Chile Vamos: Los puntos que marcaron el primer debate de cara a las primarias

“Por ningún motivo legalizaría la marihuana”

El alcalde de Las Condes protagonizó un momento que más se comentó en las redes, que además generó una ola de memes y chistes por la respuesta de Joaquín Lavín. Consultado por la legalización de la marihuana, el edil fue claro en decir que no la legalizaría y que él sabe los peligros que significa la adicción. Además, agregó que: “Me ha tocado empatizar con mamás que me piden que llame a sus hijos para decirles que no fumen marihuana”.

Sin duda uno de los instantes más se compartieron a lo largo de la noche, donde Ignacio Briones, Sebastián Sichel y Mario Desbordes pensaron diferente al abanderado de la UDI.