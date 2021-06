Actriz de ‘Anne With An E’ es diagnosticada con cáncer de mama a los 19 años

Miranda McKeon, actriz de la serie ‘Anne With An E’ reveló que lamentablemente sufre de cáncer de mama mediante una foto que publicó en su cuenta de Instagram.

Con 19 años, la joven que interpreta a “Josie” en la aclamada entrega, reveló que esta inesperada noticia igualmente la mantiene esperanzada y con energías positivas.

McKeon, comunicó esta triste noticia diciendo que: “Será muy difícil, serán momentos en los que la vida parece imposible, pero por ahora me estoy enfrentando a esto con optimismo, positivismo y rodeada de amor”.

Además, agregó que “según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google) (…) he compartido información sobre cómo han sido mis últimos cuatro días, por lo que he decidido compartir esto en las redes sociales, información sobre mi cáncer, una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos”, escribió McKeon en su cuenta de Instagram.

Las muestras de apoyo hacia la actriz de ‘Anne With An E’ no tardaron en llegar, y los actores del elenco de la serie, además de cientos de miles de fanáticos le dejaron sus mensajes con buenas energías. Amybeth McNulty, Dalmar Abuzeid, y Cory Grüter-Andrew le comentaron: “Te respaldaremos siempre”, “Te deseo lo mejor, Miranda. ¡Eres valiente y lo superarás!” y “¡Tienes esto, Miranda!” respectivamente.