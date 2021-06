Noticias Indisciplina en “La Roja”: ANFP aclara lo sucedido y se espera conferencia de Lasarte a las 18:45 hrs La indisciplina en “La Roja” se tomó las redes sociales durante toda la jornada de este domingo, donde incluso surgieron diversas teorías sobre lo que ocurriò en Cuiabá. Entre tanta información, la ANFP por medio de un comunicado salió a desmentir los rumores por una eventual fiesta en la burbuja sanitaria en Brasil. Este es el comunicado: La Federación de Fútbol de Chile y el cuerpo técnico de la Selección Chilena Masculina Adulta, reconocen el incumplimiento de la burbuja sanitaria de la delegación que participa en la Copa América, con el ingreso no autorizado de un peluquero que, pese a contar con examen PCR negativo, no debió haber entrado en contacto con los jugadores. Los involucrados serán sancionados económicamente. Lamentamos lo que generó esta situación e informamos que todos los miembros de la delegación arrojaron examen PCR negativo este sábado 19 de junio. Federación de Fútbol de Chile Se espera que a las 18:45 horas el director técnico Martín Lasarte de una conferencia de prensa en conjunto con Claudio Bravo y Mauricio Isla. Así, esperan sellar esta indisciplina en “La Roja”.

