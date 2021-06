Chile venció a Bolivia con gol de Ben Brereton

Chile sumó los primeros tres puntos ante Bolivia con un gol de Ben Brereton en su debut como titular por “La Roja”, complicándose en los últimos minutos del duelo.

“La Roja” finalmente venció a los altiplánicos por 1 a 0 en Cuiabá con un gran primer tiempo donde Chile tuvo la pelota en su mayoría. Con un golazo de Ben Brereton a los 9 minutos de la primera etapa, Chile logró establecer un buen juego colectivo. En los primeros 45′ de hecho las llegadas abundaron en el arco de Carlos Lampe.

Así fue el tanto del chileno británico;

#CopaAmérica 🏆

¡GOLAZO! Ben Brereton anotó el 1-0 de @LaRoja ante Bolivia con una gran definición ⚽

What a strike! Ben Brereton makes it 1-0 to @LaRoja against Bolivia with a great finish ⚽

🇨🇱 Chile 🆚 Bolivia 🇧🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/pPXGjgBkhs

