Batman: DC Comics censura escena sexual del personaje y desata la polémica

La cultura del entretenimiento moderna gira en torno al mundo de los superhéroes. Compañías históricas de cómics como Marvel y DC ya no se limitan a las hojas de historietas: Ahora son dueñas y distribuidoras de importantes estudios de cine, producciones de televisión y masivas líneas de merchandising. Es por eso mismo que las propiedades de estas compañías tienden a estar bajo mayor escrutinio (hay mucho dinero involucrado), y es lo que ha gatillado una vez más una polémica en torno a uno de los personajes más emblemáticos de ese mundo: Batman.

Todo nació de la serie animada ‘Harley Quinn’, que sigue las desventuras de la famosa novia del ‘Joker’, pero con tono para ‘mayores’, incluyendo violencia y lenguaje explícito, además de escenas de sexo. Acorde a su creador Justin Halpern, DC Comics (los dueños de Batman) han sido abiertos a la hora de dejar que la producción aborde elementos más adultos, pero trazaron la línea en una escena que finalmente fue censurada: Batman no puede hacer sexo oral.

Según explicó Halpern a Variety, un capítulo de ‘Harley Quinn’ incluía una escena en donde se insinuaba que Bruce Wayne (el alterego de Batman) le practicaba sexo oral a Selina Kyle (la identidad secreta de Gatúbela), pero DC Comics pidió su eliminación:

“Nos dijeron que ‘los héroes no hacen eso’. Nosotros preguntamos si nos estaban diciendo que los héroes no son parejas generosas. Nos respondieron: ‘No, pero se supone que tenemos que vender juguetes. Es difícil vender juguetes de Batman si lo dejamos hacer eso'”.

Si bien el argumento es que Batman debe ser un personaje ‘enfocado a los niños’, las redes sociales han criticado duramente la revelación. Como argumentan expertos y fanáticos: ‘Harley Quinn’ es una serie dirigida hacia adultos, y DC jamás mostró preocupación por ‘cómo sería percibido Batman’ durante momentos de violencia extrema que ha tenido el personaje en las últimas décadas. Además, escenas de sexo más aventuradas no son atípicas en los cómics de hoy en día.

La situación ha reabierto el debate sobre la representación de una sexualidad honesta en personajes de superhéroes, en especial si dichos personajes aparecen en un contexto dirigido hacia adultos (como tiende a ser el caso de ‘Deadpool’ o la propia ‘Harley Quinn’).

DC asked the #HarleyQuinn team to remove a scene from Season 3 in which Batman performs oral sex on Catwoman. Why? "Heroes don't do that" @justin_halpern @PMSchumacker https://t.co/BSpuc1rjKE pic.twitter.com/jMOC2J6H22

— Joe Otterson (@JoeOtterson) June 14, 2021