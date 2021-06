Christian Eriksen se encuentra despierto y estable tras desmayarse en plena Eurocopa

Christian Eriksen logró ser reanimado luego de sufrir un desmayo en medio del duelo entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa y fue trasladado a un hospital con oxígeno.

Conmoción en el futbol luego del desvanecimiento del volante del Inter de Milán mientras se disputaba el encuentro de la Eurocopa entre su selección y la finlandesa. El jugador, que se aprontaba a recibir la pelota sufrió una descompensación cardiaca y cayó al suelo en medio del campo de juego.

Tras minutos de intentos de reanimación, el jugador logró recuperar la conciencia y fue sacado en camilla del campo de juego. La UEFA comunicó la noticia y dará más información sobre el juego y cómo este seguirá.

La voz oficial del estadio además confirmó que está despierto y consciente en el hospital, algo celebrado en las gradas como un verdadero gol.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

