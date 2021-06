New York Times publicó un artículo que anunciaba descubrimiento de sandías en Marte, pero lo borró

El New York Times, uno de los diarios más importantes a nivel mundial tuvo que eliminar un artículo que habían publicado sobre campos de sandías en Marte.

¿Qué nos están ocultando? ¿Hay vida fuera de la tierra? ¿Ya contactaron con otras civilizaciones? Esta y otras dudas fueron las que surgieron de inmediato tras la publicación. El Times, publicó el día martes el anuncio por un supuesto descubrimiento de sandías marcianas, que sería una verdadera revolución para la biología exo planetaria.

Sin embargo, tuvieron que retractarse tras el verdadero “golpe periodístico” que habían dado. Pero ya era demasiado tarde; los usuarios en las redes sociales ya habían guardado los rastros de la publicación, a la que habían reaccionado ya miles de personas.

In case you missed it, “Fields of Watermelon Found on Mars, Police Say” might be the best piece of content on @nytimes all year, and I just hope every single person involved in the screw-up knows that we all love them very much https://t.co/vkKWClc5gt

— Laura Helmuth (@laurahelmuth) June 9, 2021