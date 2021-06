Ovnis: Estados Unidos revela informe sobre actividad alienígena en el cielo

La posibilidad de que no estemos solos en el universo es una que ha intrigado a la humanidad desde hace siglos. Ahora, por primera vez en su historia, Estados Unidos realizó una investigación pública sobre la potencial evidencia de visitantes del espacio en los cielos terrestres. Así es: Los servicios de inteligencia de EEUU han estado investigando la razón detrás de los Ovnis (objeto volador no identificado, UFO por sus siglas en inglés). El resultado de esta indagación será presentado al congreso norteamericano a finales de junio, pero el New York Times ya publicó adelantos de sus conclusiones.

Eso sí, puede que la revelación sea decepcionante para aquellos que esperaban evidencias categóricas. Para bien o para mal, el informe al que accedió el Times asegura que no se pudo encontrar evidencia de que avistamientos de Ovnis durante las últimas dos décadas hayan tenido alguna relación con actividad extraterrestre. Por otro lado, se puede ver en el sentido contrario: No hay pruebas de que NO hayan sido alienígenas tampoco. El resultado fue ‘no concluyente’.

Así dice el texto del New York Times:

“Los funcionarios de inteligencia estadounidenses no han encontrado evidencias de que los fenómenos aéreos presenciados por pilotos de la Marina en los últimos años sean naves espaciales extraterrestres, pero aún no pueden explicar los movimientos inusuales que han desconcertado a los científicos y al ejército, según altos funcionarios de la administración informados de los hallazgos de un informe gubernamental muy esperado”.

Por otro lado, se descarta también que los Ovnis estudiados hayan sido tecnología estadounidense secreta:

“El informe determina que la gran mayoría de los más de 120 incidentes ocurridos en las últimas dos décadas no tienen origen en ninguna fuerza del ejército estadounidense ni en ninguna otra tecnología avanzada del gobierno estadounidense, dijeron los funcionarios. Esa determinación parecería eliminar la posibilidad de que los pilotos de la Marina que reportaron haber visto naves inexplicables pudieran haber encontrado programas que el gobierno pretendía mantener en secreto”.

¿Qué son los Ovnis entonces? ¿Tecnología de otras potencias como Rusia o China? ¿Visitantes espaciales? La versión completa del informe será revelada el 25 de junio. Quizás arroje algunas respuestas nuevas.