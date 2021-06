Indiana Jones 5: Revelan a Harrison Ford en primeras imágenes de la filmación de la cinta

La última vez que vimos a Indiana Jones no fue la más agradable. ‘Indiana Jones Y El Reino De La Calavera De Cristal’ (2008) se estrenó 20 años después que su antecesora, y pese a que contó una vez más con los talentos combinados de Steven Spielberg, George Lucas y Harrison Ford, el consenso indica que es por lejos la peor cinta de la saga. Difícil llevarles la contra: Nadie delante o detrás de la cámara parece estarlo pasando muy bien en esa película, en donde ‘Indiana Jones’ recae en sus impulsos más mediocres.

Al menos la saga no terminará en esa nota amarga. A 40 años de ‘Los Cazadores Del Arca Perdida’ (por lejos la mejor de todas), se revelaron las primeras imágenes de ‘Indiana Jones 5’, en donde un Harrison Ford de 78 años (!!!) aparece una vez más dentro del icónico traje (sombrero incluido) del arqueólogo ficticio.

Todavía no se conocen muchos detalles de ‘Indiana Jones 5’, más allá de que Ford vuelve al rol titular y que será la primera cinta de la saga que no dirige Spielberg. A cambio, James Mangold (‘Logan’, ‘Ford vs Ferrari’) buscará inyectarle nueva vida a la franquicia, junto a un reparto que incluirá a Mads Mikkelsen (‘Hannibal’, ‘Another Round’) y a Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’).

De todas maneras, la simple imagen de Ford una vez más vistiendo del personaje ha sido suficiente para que los fans entren en un frenesí. Después de todo, se asumía hasta hace tan solo unos años que la saga estaba muerta y que el actor no volvería jamás a ponerse el sombrero y el látigo.

Si bien ‘Indiana Jones 5’ no tiene ni título aún, todavía está pactada para estrenarse el 29 de julio del 2022.

