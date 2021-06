Viajero del tiempo: El origen detrás del meme que se tomó las redes

Si has estado conectado a redes sociales durante los últimos días (honestamente no te culpamos, no hay mucho más que hacer) es probable que te hayas topado con el inescapable meme del ‘viajero del tiempo’. Ya sabes, ese en donde alguien plantea una situación en donde ‘viajero del tiempo: mata a una mosca’ y produce una alteración en la línea temporal que provoca que un famoso hito de cultura pop ocurra de forma radicalmente distinta a como sucedió realmente. Por ejemplo: ‘El Agente Topo’ SÍ gana el Oscar.

Viajero del tiempo: *mata un pulpo*

La linea temporal: pic.twitter.com/Y6hoVKn4Aj — Jairo (@Iivingswift) June 4, 2021

Las almas curiosas se preguntarán ‘¿De dónde diablos salió esto?’ y ‘¿Por qué mi Twitter está repleto del mismo chiste una y otra vez?’. Bueno, al menos la primera pregunta es fácil de responder (la segunda tiene que ver con que Internet se obsesiona con algo cada 5 días, dale tiempo nomás). Técnicamente, todo se remonta al cuento ‘El Ruido Del Trueno’ del famoso autor de ciencia ficción Ray Bradbury.

En esa historia, publicada en 1952, el viaje en el tiempo se ha vuelto una costumbre, con compañías hasta organizando safaris para cazar dinosaurios. Sin embargo, todo está estrictamente regulado: Solo se pueden cazar animales que iban a morir en los próximos minutos, ya que cualquier mínima alteración en el pasado puede causar cambios irreversibles en el presente. El cuento sigue a un protagonista que, en un momento de pánico, mata accidentalmente a una mariposa en el período cretáceo, provocando que en su presente un candidato fascista llegue al poder.

‘El Ruido del Trueno’ es una de las historias de ciencia ficción más influyente de todos los tiempos, habiendo popularizado el concepto del ‘efecto mariposa’. También fue libremente adaptado en ‘La Casita del Horror V’ de Los Simpson, en donde Homero descubre que matar a un pequeño insecto en la época de los dinosaurios cambia totalmente el presente de su familia.

Por supuesto que Internet agarró el concepto y lo convirtió en un meme que ya está extendiendo su vida útil. Aunque es probable que varios de los que han viralizado el meme del ‘viajero en el tiempo’ no conozcan su verdadero origen.

viajero del tiempo: respira la línea temporal: pic.twitter.com/luhqFcHhMN — juli (@_julieme) June 3, 2021

Viajero en el tiempo se ríe fuerte.

La nueva línea temporal: pic.twitter.com/q4XMU60B2Q — Javier Manríquez (@guororororoi) June 6, 2021