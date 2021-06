Pedro Pascal: Mira un adelanto de su épico encuentro con Ewan McGregor

No hay duda alguna de que es una buena época para ser Pedro Pascal. El actor chileno ha ido de a poco conquistando la industria del entretenimiento, y sus recientes roles protagónicos en ‘The Mandalorian’ y ‘Wonder Woman 1984’ solo han reforzado su imagen como el latino favorito de Hollywood. Recientemente ganó un Copihue de Oro, que no sabemos si está a la misma altura, pero sí deja en claro que Pedro Pascal es querido en todos lados.

Ahora, mientras se prepara para filmar la serie ‘The Last Of Us’ de HBO (basada en el videojuego del mismo nombre), Pascal tendrá otra parada en su meteórico camino a la cima. Según reveló Variety, el actor nacional participará de la nueva temporada de ‘Actors On Actors’, instancia en donde la destacada publicación de cine reúne a intérpretes que están dando que hablar para que conversen entre ellos sobre su arte.

Y bueno, la pareja que le tocó a Pascal es realmente llamativa: Ewan McGregor, el legendario actor escocés de ‘Trainspotting’, ‘Star Wars’, ‘Moulin Rouge’ y tantas otras. McGregor hablará de su nueva serie ‘Halston’, mientras que Pascal discutirá los entretelones de ‘The Mandalorian’. De hecho, en el primer adelanto de la conversación, pareciera que Pedro se detiene en seco antes de revelar un secreto confidencial de la producción de ‘Star Wars’, lo que gatilla una carcajada de McGregor (que de seguro sabe lo difícil que es lidiar con la fanaticada de La Guerra De Las Galaxias).

La nueva temporada de ‘Actors On Actors’, que también incluirá emparejamientos inéditos como Chris Rock con Nicole Kidman, se estrenará el 18 de junio en Estados Unidos a través del canal público PBS. Por fortuna, las conversaciones tienden a subirse a Youtube para todo el mundo una vez que son emitidas en pantalla.

Puedes ver un adelanto del encuentro de McGregor y Pascal a continuación: