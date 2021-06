José Miguel Vivanco: “Un indulto genérico no corresponde”

En la misma línea, el encargado de Human Right Watch sostuvo que: “Las buenas o malas intenciones que tenga una persona para destruir, atacar o cometer un delito no puede incidir en una evaluación objetiva como la conducta ilícita”, señaló. Asimismo, Vivanco sostuvo de manera clara que: “Se puede revisar caso a caso, por si hubiera alguna situación donde no se haya respetado el debido proceso. Un indulto genérico no corresponde y viola un principio esencial en un estado de derecho”, agregó.