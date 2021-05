HBO Max: Todo lo que necesitas saber sobre la llegada de la plataforma a Chile

HBO Max se suma a la guerra de los streaming, que sigue sin dar tregua y entra en la lista de casi 15 plataformas para ver contenido digital.

Luego de meses que se revelara la llegada de esta plataforma de WarnerMedia a nuestra región,HBO Max finalmente confirmó que comenzará a operar en Latinoamérica desde el próximo 29 de junio. El nuevo servicio de streaming, va a presentar dos opciones de planes en Latinoamérica: Estándar y Móvil.

El plan estándar, ofrece la opción de acceder de manera simultánea a 3 usuarios y permitirá que se creen hasta 5 perfiles personalizados. Además, permite la reproducción de TODO el contenido en 4k y la opción de descarga. Todo esto, además operará en teléfonos, tablets, computadores, Smart TVs y todo lo que sea compatible con la app de HBO Max.

En cuanto al segundo tipo de servicio que ofrece HBO, como dice su nombre, el plan Móvil se va a enfocar en una experiencia mucho más individual, con una reproudcción optimizada para smartphones y tablets. El servicio, ofrecerá acceso a toda la biblioteca de contenido del streaming y contará con una “calidad optimizada” para ese tipo de aparatos. La subscripción móvil por ende, será para un sólo usuario.

Los precios de ambos planes respectivamente son de $6.900 mensuales para el estándar, mientras que para el plan Móvil costará $4.900 al mes.

Si bien, se anticipan títulos como Game of Thrones, Sex and the City, South Park y Los Soprano como principales, son muchísimos los que estarán disponibles en la plataforma. Puedes revisar la lista completa aquí.