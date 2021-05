Friends: Los dramas de los actores a 17 años del fin de la serie

Friends, la exitosa serie norteamericana, no sólo dejo muchos éxitos, felicidad y prosperidad para los actores que la protagonizaron. La serie, tendrá ahora un capítulo especial que ya es esperado por millones de fanáticos.

Un 22 de septiembre de 1994, la vida cambió en 180º para los hasta entonces casi desconocidos Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry. Pasaron de ser actores sin tanta relevancia en la escena internacional, a ser estrellas mundiales con gran éxito. Sin duda, tienen y tenían para entonces millones y millones de fanáticos alrededor del planeta.

Como siempre ocurre con la fama, tener dinero y éxito no es siempre sinónimo de felicidad, y para ellos sin duda no lo fue. La mítica serie terminó hace ya 17 años y según cuentan sus protagonistas, sufrieron diferentes problemas asociados a la soledad, depresión, adicciones y el exceso de dinero.

El caso de Matt LeBlanc es uno de los que más impactan. “Era mi cuarta serie de televisión y las otras tres habían fracasado. Tenía exactamente 11 dólares en mi bolsillo cuando fui contratado”, contó. Uno de los principales dramas que vive el actor es la soledad y poco contacto con su padre, con quién no tiene contacto hace más de 9 años. Además, sus relaciones sentimentales fallaron constantemente, lo que tuvo sumido en una profunda depresión.

Así luce Leblanc hoy.

Otro caso importante es el de Lisa Kudrow que interpretó a Phoebe Buffay. Si bien, la actriz siempre se mantuvo bastante alejada de la atención mediática durante la duración de la serie, dio varias entrevistas que dejaron al descubierto su peor drama; un profundo trastorno alimenticio. “Lamentablemente, cuando eres mujer y te ves delgada. Todos te dirán que luces bien, pero cuando estaba muy flaca, me sentía enferma todo el tiempo. Por aquel entonces cuando me veía en televisión siempre me sentía enorme”, confesó la actriz.

Esta es “Phoebe” ahora

David Schwimmer tampoco la pasó tan bien como se podría especular. El intérprete de Ross Geller se convirtió en famoso y millonario de la noche a la mañana, tan sólo con 27 años. En conversación con The Hollywood Reporter en 2016, el actor comentó sobre la serie que casi lo lleva al delirio. “La fama era bastante discordante y estropeó mis relaciones con otras personas durante años hasta que logré ajustarme y sentirme cómodo con ello”, sostuvo en esa ocasión.

Una imagen más actual del querido Ross

El mítico Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry tiene hoy 51 años. Según contó en diversas entrevistas, tuvo que luchar incansablemente contra la adicción a las drogas y también a la depresión luego y durante “Friends”. Además, pasó tres meses en el hospital durante el año 2018 , luego de haberse perforado el intestino. Incluso, un año después de esta operación fue captado por las cámaras caminando por Manhattan y luciendo irreconocible por su deterioro físico.

El delicado estado de Matthew Perry captado en Nueva York

Courteney Cox siempre manifestó sus deseos de tener una gran familia con muchos hijos, pero esto lamentablemente no fue posible debido a sus problemas de fertilidad. Igualmente, tuvo la suerte de tener a su hija Coco de 16 años. Sin embargo, sufrió muchísimo , y contó: “Tuve un aborto espontáneo y Rachel estaba dando a luz. Fue así al mismo tiempo. Dios mío, fue terrible tener que ser graciosa”. Además, Cox tuvo que lidiar con el deseo de no envejecer, pensando que lo más importante era el físico, por lo que se sometió a diversas cirugías.

Courteney Cox intentó mediante cirugías mantenerse jóven.

Jennifer Aniston, quien interpretó a Rachel, sin duda fue la que salió menos dañada de todo lo malo que trajo la serie “Friends”. La actriz, quien terminó poco después del final de Friends su relación con Brad Pitt luego de un escándalo por infidelidad también tuvo problemas familiares. Los problemas con su madre, nunca fueron resueltos, sino que hasta 2016, poco antes de que falleciera. Sumado a esto, siempre tuvo un bloqueo con la figura de su padre, que por una infidelidad, dejó a su madre en 1999.