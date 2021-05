Primavera Sound, el festival español que tiene a TODAS las bandas en su cartel

El regreso de la música en vivo ha sido un tema de discusión en medio de esta pandemia. Experimentos en España sugieren que los espectáculos con público no aumentan contagios de Coronavirus, mientras que en países con la enfermedad bajo control, como Australia y Nueva Zelanda, ya se hacen conciertos como antes. Incluso algunos festivales masivos, como Lollapalooza y Glastonbury, han anunciado sus regresos con aforo reducido y un cartel algo más acotado. Sin embargo, Primavera Sound en Barcelona está aquí para anunciar que la música vuelve con todo en el 2022.

Y es que el cartel de Primavera Sound llega a ser ridículo de lo bueno, incluyendo un masivo listado de artistas que abarcan distintos grupos etarios, estilos y gustos. Desde leyendas vivientes como Nick Cave & The Bad Seeds, Mavis Staples y los noventeros Pavement a actos consolidados contemporáneos como The National, Interpol, Yeah Yeah Yeahs y Gorillaz. También hay grandes números pop: Lorde anunció su primer concierto en años para Primavera Sound ¡Y eso es sólo en las primeras líneas! Si uno sigue mirando hacia abajo se encuentra un sinfín de nombres llamativos, como Dinosaur Jr, Bauhaus, Disclosure, C. Tangana, Bikini Kill, Bad Gyal, M.I.A, Clairo, The Magnetic Fields… Y la lista sigue. Básicamente: Todas las bandas.

Primavera Sound había tenido que cancelar su edición 2020, en donde se presentarían varias de estas figuras, debido a los números de COVID-19 en España. Si bien la pandemia muestra cifras más positivas para la península ibérica este año, la versión 2021 también fue cancelada a modo de precaución.

Primavera Sound se va a realizar en Sant Adria, Barcelona, en 2 fines de semana (cada uno con su propio cartel): del 2 al 4 de junio y del 9 al 11 del mismo mes del año 2022. Un voto de confianza a que la industria de conciertos estará lo suficientemente recuperada a esas alturas como para volver a semejante nivel.

Puedes enterarte de más detalles de Primavera Sound aquí y ver el cartel completo más abajo: