Noticias Positividad alcanza un 14% en la Región Metropolitana La alta positividad de los exámenes de PCR sigue preocupando en nuestro país, luego de que la semana pasada ya se informara de un aumento de casos en la zona. El día de hoy, el Ministerio de Salud reportó 4.188 casos nuevos de COVID-19, donde 3.219 corresponden a personas sintomáticas y 733 no presentan síntomas. Además, se registraron 236 PCR no notificados. Sobre la positividad de los exámenes de PCR tomados, con un total de 33.538 muestras, alcanzando a la fecha un total de 14.426.305 analizados a nivel nacional, durante las últimas 24 horas a nivel país la cifra llegó a un 10,72% y en la Región Metropolitana es de 14%. Martes 25 de mayo | Balance diario #COVID_19 🔸 4.188 casos nuevos

🔸 3.219 casos con síntomas

🔸 733 casos asintomáticos

🔸 236 sin notificar

🔸 1.339.421 casos totales

🔸 39.243 activos

🔸 1.270.769 recuperados

🔸 37 fallecidos (28.585 en total) pic.twitter.com/KJ1DlNItax — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 25, 2021

[{"id_post":27007,"post_title":"Felipe Elorrieta: “A\u00fan no tenemos un indicador que nos diga que las cuarentenas sean efectivas”","post_link":"\/entrevistas\/2021\/04\/14\/felipe-elorrieta-aun-no-tenemos-un-indicador-que-nos-diga-que-las-cuarentenas-sean-efectivas.html","post_date":"Abr 14 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/04\/maxresdefault-544x306.jpeg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":26593,"post_title":"Subsecretaria Paula Daza por cierre de fronteras: “Tenemos que ser mucho m\u00e1s estrictos este mes”","post_link":"\/entrevistas\/2021\/04\/01\/subsecretaria-daza-por-cierre-de-fronteras-queremos-que-los-chilenos-no-viajen-es-ahora-que-tenemos-que-ser-mucho-mas-estrictos.html","post_date":"Abr 01 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/03\/daza-543x306.jpg","tag_principal":"Doble opuesto"},{"id_post":26538,"post_title":"Dra. Claudia Cort\u00e9s sobre cuarentenas: “El confinamiento no sirve si no hay una fiscalizaci\u00f3n correcta”","post_link":"\/entrevistas\/2021\/03\/31\/dra-claudia-cortes-sobre-cuarentenas-el-confinamiento-no-sirve-si-no-hay-una-fiscalizacion-correcta.html","post_date":"Mar 31 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/03\/f172021-1-h-544x306.jpeg","tag_principal":false}]