Claudio Narea culpó al trap y al reggaeton por la baja participación electoral

Claudio Narea, ex guitarrista de “Los Prisioneros” siempre se ha caracterizado por mostrar su tendencia política y opinión en diversos temas. Ahora, tras el resultado de la participación electoral de las elecciones de este 15 y 16 de mayo, el músico no escondió su enojo y lanzó una contundente frase.

“La elección más importante en décadas y la generación que se llena la cabeza de Trap y Reggaetón ni se interesó”, fueron las palabras de Narea por medio de un Tweet en su cuenta personal.

Pero ese no fue el único tweet: “En mi tuit anterior olvidé que Santiago es la capital del Reggaetón. Harto ataque por boomer. Niñatos ustedes también tendrán más y más años cada vez así que no es ningún insulto eso de boomer. Tampoco hay misterio, los jóvenes casi no fueron a votar“, añadió el ex Prisionero.

Narea, finalmente agregó: “Oye, que tuvo impacto mi tuit indignado porque los jóvenes reggaetoneros (casi todos) no fueron a votar. Mucha protesta y saltos de torniquetes y pocas nueces. No tuiteo casi nunca así que no los hueviaré más”.

El guitarrista, aún no se ha vuelto a pronunciar por el tema en esa red social, donde hasta la mañana de hoy le seguían llegando críticas.