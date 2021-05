Pedro Pascal se encuentra en Chile

Pedro Pascal, el chileno más famoso desde que La Ley invitó a Quentin Tarantino al escenario, está en nuestro país. El protagonista de ‘The Mandalorian’ llegó de forma sorpresiva a Chile en plena pandemia, dándose a conocer su presencia luego de que publicara una fotografía en sus redes sociales en donde aparece con la persona que le administró un test PCR en el aeropuerto de Santiago.

No se sabe la razón por la que Pascal, quien saltó a la fama hace algunos años gracias a su papel como Oberyn Martell en ‘Game Of Thrones’, se encuentra en Chile, pero el misterio no evitó que las redes sociales estallasen en una euforia colectiva, compartiendo memes e incluso invitaciones para el actor de 46 años.

Y bueno, no es para menos. No siempre ocurre que un artista chileno domine la industria del entretenimiento mundial de la forma en la que Pascal lo ha hecho desde hace un buen rato. Puedes ver algunas reacciones aquí abajo:

Yo tras enterarme de que Pedro Pascal anda en Chile pic.twitter.com/hjDGVXnIRl — Nicol 🐈💙🧡 (@LunarxUprising) May 6, 2021

pedro pascal en chile???? hay que sacar la loza cara pic.twitter.com/6EUX465gDl — val (without an e)✨🤎 (@lacherrysouldy) May 6, 2021

PEDRO PASCAL ESTÁ EN CHILE Y DIOS LA SUERTE DEL Q LE TOMÓ EL PCR, PEDRO NO SOMOS DIGNOS DE QUE VENGAS A CHILE PERO UNA PALABRA TUYA BASTARÁ PARA SANARNOS el rey de chile q grandee pic.twitter.com/mhILhg2jVt — michu lvs kaz (@remuswift) May 6, 2021

Usen mascarilla y lavense las manos porque Pedro Pascal está en Chile y hay que cuidarlo. — mar🌹 (@swiftiereads) May 6, 2021

Que me tope con pedro pascal en el metro por favor pic.twitter.com/0QEnh1rEYK — ❀ (@helgapatakijeje) May 6, 2021

Chile muy tranquilo derrumbándose de a poco y llega Pedro Pascal #PedroPascalTKM pic.twitter.com/GSXDVb0TsF — Campanas de Belen She/Her (@lelenis) May 6, 2021