Donald Trump estrenó su nueva red social en donde solo puede hablar él

La salida de Donald Trump de la Casa Blanca fue uno de los hitos más vergonzosos de la política internacional reciente. El polémico mandatario se negó a reconocer el proceso democrático de su país por semanas, insistiendo en que le había ganado las elecciones a Joe Biden pese a no tener ninguna prueba del fraude que tanto insistió. Tras perder un centenar de batallas judiciales y ser vetado de las redes sociales por sus numerosas mentiras (incluyendo las que instaron a un ataque al capitolio por parte de sus partidarios), Trump reconoció su derrota a regañadientes y se fue de la casa presidencial sin siquiera asistir al cambio de mando, para luego desaparecer del ojo público y pasar la mayoría de sus días en su club de golf en Florida.

Sin embargo, desde hace tiempo se rumoreaba que Donald Trump planeaba su regreso a la conversación con su propia red social, una que permitiría interacciones entre sus partidarios y en donde el magnate podría compartir sus opiniones sin filtro. Y finalmente lo hizo, pero a medias: Trump está de vuelta en redes…. En una plataforma que solo puede usar él.

Titulada ‘From The Desk Of Donald J. Trump’ (‘Desde el escritorio de Donald J. Trump), la ‘red social’ le permite a Trump publicar mensajes y que sus seguidores puedan compartirlos en otras redes sociales. Según informó Fox News, este es ‘un canal de comunicación de una sola vía’, y no se permiten respuestas a los mensajes publicados por el ex mandatario.

La plataforma se estrena en la víspera de que el directorio de Facebook decida si levanta el veto contra Trump por sus reiteradas mentiras y desinformación en esa red y en Instagram.

Mientras tanto, el primer mensaje de Trump en ‘From The Desk…’ fue… Reiterar que cree que ganó la elección de noviembre pasado, sin ofrecer pruebas.