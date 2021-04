Oscars 2021: Lista completa de ganadores

Se sabía que los Oscars 2021 serían extraños, y extraños fueron. La ‘noche más grande’ del cine se llevó principalmente a cabo desde Union Station en Los Angeles, un espacio considerablemente más acotado (y abierto, por razones obvias) que el tradicional Dolby Theater. También se realizó con la menor cantidad de gente presencial posible (para estándares de Hollywood, al menos), y con una solemnidad más pequeña que la grandilocuencia tradicional.

El espíritu atípico se extendió a los ganadores de estos Oscars: Todas las grandes películas nominadas se llevaron al menos un trofeo para la casa, incluyendo cintas más pequeñas como ‘Sound Of Metal’ o ‘The Father’ (nuestro queridísimo ‘Agente Topo’ no se impuso en ‘Mejor Documental’, pero robó corazones, y todo sabemos que eso es mejor). Más allá de eso, la ceremonia transcurrió sin grandes sorpresas… excepto por el final.

Con solo 3 premios en carpeta, los Oscars sacudieron su tradicional orden y le dieron el trofeo a ‘Mejor Película’ antes de pasar a las categorías de actuación principal. Y fue justo en esas que ocurrieron los golpes más inesperados: Frances McDormand se impuso por ‘Nomadland’ frente a la favorita Viola Davis (por ‘Ma Rainey’s Black Bottom’). Por su parte, pese a que las apuestas indicaban que el fallecido Chadwick Boseman se llevaría un Oscar póstumo por su rol en la misma ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, el último galardón de la noche fue para Anthony Hopkins por ‘The Father ¡Y el actor no estaba ahí para recibirlo!

He aquí la lista completa de ganadores de los Oscars 2021:

Mejor película

‘The Father’ (El padre)

‘Judas and the Black Messiah’

‘Mank’

‘Minari’

‘Nomadland’

‘Una joven prometedora’

‘Sound of metal’

‘El juicio de los 7 de Chicago’

Mejor director

Thomas Vinterberg (‘Otra ronda’)

Chloé Zhao (‘Nomadland’)

David Fincher (‘Mank’)

Lee Isaac Chung (‘Minari’)

Emerald Fennell (‘Una joven prometedora’)

Mejor Guion Original

‘Judas and the black messiah’

‘Minari’

‘Sound of metal’

‘Una joven prometedora’

‘El juicio de los 7 de Chicago’

Mejor Guion Adaptado

‘Borat 2’

‘The Father’

‘Nomadland’

‘Una noche en Miami’

‘The White Tiger’

Mejor Actor protagonista

Riz Ahmed (‘Sound of metal’)

Chadwick Boseman (‘Ma Rainey’s Black Bottom’) (La madre del blues)

Antohony Hopkins (‘The Father’)

Gary Oldman (‘Mank’)

Steven Yeun (‘Minari’)

Mejor Actriz protagonista

Viola Davis (‘Ma Rainey’s Black Bottom’)

Andra Day (‘EE.UU. vs Billie Holiday’)

Vanessa Kirby (‘Fragmentos de una mujer’)

Frances McDormand (‘Nomadland’)

Carey Mulligan (‘Una joven prometedora’)

Mejor Actor de Reparto

Sacha Baron Cohen (‘El juicio de los 7 de Chicago’)

Daniel Kaluuya (‘Judas and the Black Messiah’)

Leslie Odom Jr. (‘Una noche en Miami’)

Paul Raci (‘Sound of metal’)

Lakeith Stanfield (‘Judas and the Black Messiah’)

Mejor Actriz de Reparto

Maria Bakalova (‘Borat 2’)

Glenn Close (‘Hillbilly: Una elegía rural’)

Olivia Colman (‘The father’)

Amanda Seyfried (‘Mank’)

Yuh Jung Youn (‘Minari’)

Mejor Fotografía

‘Judas and the black messiah’

‘Mank’

‘Noticias del gran mundo’

‘Nomadland’

‘El juicio de los 7 de Chicago’

Mejor Diseño de Vestuario

‘Emma’ (Alexandra Byrne)

‘Ma Raine’s Black Bottom’ (Ann Roth)

‘Mank’ (Trish summerville)

‘Mulan’ (Bina Daigeler)

‘Pinocchio’ (Massimo Cantini)

Mejor Banda Sonora

‘Da 5 Bloods’

‘Mank’

‘Minari’

‘Noticias del gran mundo’

‘Soul’

Mejor Cortometraje de Ficción

‘Feeling trough’ (Doug Roland y Susan Ruzenski)

‘The letter room’ (Elvira Lind y Sofia Sondervan)

‘The present’ (Farah Nabulsi)

‘Two distant strangers’ (Travon Free y Martin Desmond Roe)

‘White eye’ (Tomar Shushan y Shira Hochman)

Mejor Cortometraje Documental

‘A concerto is a conversation’

‘Do not split’

‘Colette’

‘Hunger War’

‘A love song for Latasha’

Mejor Cortometraje de Animación

‘Burrow’

‘Genius Loci’

‘If Anything Happens I Love You’

‘Opera’

‘Yes-People’

Mejor Documental

‘Collective Crip Camp’

‘El agente topo’

‘My octopus Teacher’

‘Time’

Mejor Sonido

‘Greyhound’

‘Mank’

‘News of the world’

‘Soul’

‘Sound of metal’

Mejor Película de Animación

‘Wolfwalkers’

‘Onward’

‘Soul’

‘Más allá de la luna’

‘La oveja Shaun 2: Granjaguedón’

Mejor Montaje

‘The Father’

‘Nomadland’

‘Una joven prometedora’

‘Sound of metal’

‘El juicio de los 7 de Chicago’

Mejor Película Lengua Extranjera

‘Quo Vadis, Aida’ (Bosnia)

‘Entre nosotras’ (Francia)

‘Otra ronda’ (Dinamarca)

‘Night of the Kings’ (Costa de Marfil)

‘Collective’ (Rumanía)

Mejor Maquillaje y Peluquería

‘Emma’

‘Hillbilly elegy’

‘La madre del blues’

‘Mank’

‘Pinocho’

Mejor Canción Original

Hear my voice (‘El juicio de los 7 de Chicago’)

Fight for you (‘Judas and the black messiah’)

Husavik (‘Eurovision song contest: the story of fire saga’)

Io sí (seen) (‘La vita davanti a se’)

Speak now (‘Una noche en Miami’)

Mejor Diseño de Producción

‘The Father’

‘La madre del blues’

‘Mank’

‘Noticias del gran mundo’

‘Tenet’

Mejores Efectos Especiales

‘Love and monsters’

‘Cielo de medianoche’

‘Mulan’

‘The one and only Ivan’

‘Tenet’