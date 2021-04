Don Sergio lo logró: ‘El Agente Topo’ sostuvo el Oscar en sus manos

El solo hecho de que ‘El Agente Topo’ haya llegado a los Oscars fue un logro histórico para Chile. No solo fue la primera cinta nacional en ser nominada a ‘Mejor Documental’, sino que además representó la primera nominación a una mujer de nuestro país, la cineasta Maite Alberdi. Claro, también permitió que don Sergio Chamy, el ‘agente topo’ en persona, viajara por primera vez fuera del país a sus 87 años de edad para representar a Chile en la ‘noche más grande del cine’.

Que la película finalmente no haya ganado puede ser una pequeña decepción, pero tener a Don Sergio en la ceremonia de los Oscars fue suficiente regalo. Ver cómo un hombre chileno de avanzada edad conquistó al mundo con su empatía y carisma es premio de por sí, y haber llegado a competir en la instancia más respetada del cine mundial es la guinda de la torta.

Además, digan lo que digan de ‘Mi Maestro Pulpo’, la cinta que terminó venciendo a don Sergio y al ‘Agente Topo’, pero al menos su equipo demostró ser buen ganador. Y es que trascendió que la producción del documental de Netflix se acercó a Alberdi, Chamy y la productora Marcela Santibañez para expresar su admiración por ‘El Agente Topo’.

No solo eso: Los de ‘Mi Maestro Pulpo’ incluso le prestaron su trofeo del Oscar a Chamy, para que el chileno pudiese posar de todos modos con la estatuilla dorada.

Una demostración de que en los Oscars no es todo competencia: También hay respeto fraterno entre grandes. Díganos si don Sergio no se ve natural con un Oscar en su mano. Hey, quién sabe, quizás no sea la última vez que lo vemos en esas instancias.