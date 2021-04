Videoclub: Las grandes cartas de Netflix en los Oscar, ‘Mank’ y ‘The Trial Of The Chicago Seven’

Pese a su establecido poder dentro del mundo del cine, Netflix tiene una relación compleja con los Oscars. No hace tanto que la Academia discutía sobre si las películas de la plataforma de streaming debiesen ser descalificadas automáticamente por no tener grandes estrenos en salas. Sin embargo, la popularidad de Netflix en la conversación solo crece: Este año tiene la cinta más nominada de los Oscar (‘Mank’, con 10 consideraciones), además de tener a una de las favoritas del público con otras 6 (‘The Trial Of The Chicago 7’).

Curiosamente, ambas cintas son las representantes del Oscar ‘más clásico’, esa época en donde la Academia caía de pies rendidos ante películas que funcionaban como cartas de amor al cine mismo (como ‘Mank’) o que dramatizaban conflictos históricos con optimismo y esperanza (‘Chicago 7’). Claro, la misma Academia cambió: Hoy en día tienden a privilegiar relatos más íntimos y reales como ‘Nomadland’ que la grandilocuencia.

Entonces ¿Es Netflix un competidor serio o el rival más débil? Esa es la pregunta que intentamos responder en este tercer capítulo de ‘Videoclub’. Para esta ocasión, los gemelos De La Maza son acompañados por Marcelo Morales, director de CineChile.cl

Puedes escuchar el podcast completo a continuación: