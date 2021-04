Agente Topo: Don Sergio se lució con look para los Oscars

Los Oscars 2021 por fin están aquí, y todos los ojos de Chile están puestos en la categoría de ‘Mejor Documental’. Maite Alberdi y su ‘Agente Topo’ compiten por la codiciada estatuilla dorada, un hito histórico que además podría darle su tercer victoria a Chile en los premios de la Academia, después de los triunfos de ‘Historia de Un Oso’ como Mejor Corto Animado y ‘Una Mujer Fantástica’ como mejor película extranjera.

Por supuesto, los ojos también están sobre don Sergio Chamy, el protagonista de ‘El Agente Topo’, quien viajó fuera del país por primera vez a sus 87 años para participar de la ceremonia de los Oscars. Chamy compartió la emotiva travesía por Instagram, dejando en claro que nunca es tarde para nuevas oportunidades, ni siquiera en medio de una pandemia mundial.

Como si no fuese suficientemente irreal (y fantástico), Chamy también se ha visto de lo más bien disfrutando de la previa de los Oscars junto al equipo de ‘El Agente Topo’. A solo horas de la ceremonia, Chamy se lució con un imponente look que se sacó para la alfombra roja en Los Angeles. En la imagen aparece junto a la cineasta Maite Alberdi y la productora Marcela Santibañez, los tres listos para representar a la película nacional en una noche que ya se siente como histórica.

Puedes ver al gran Sergio Chamy a continuación. Digan si no se ve totalmente premiable:

The team behind THE MOLE AGENT is at the #Oscars: star Sergio Chamy, director Maite Alberdi, and producer Marcela Santibáñez ❤️🇨🇱 pic.twitter.com/Vo3WjYQB86

— Carlos Aguilar (@Carlos_Film) April 25, 2021