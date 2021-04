Retiro de fondos: Congreso despachó el proyecto y el TC decidirá si se convierte en ley

El tercer retiro de fondos está cada vez más cerca de convertirse en ley, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados discutiera, votara y despachara el proyecto que volvió desde el senado.

El día de ayer, la Cámara de Senadores despachó el proyecto de vuelta a la cámara de origen, luego de haber establecido ciertas indicaciones. Durante esta jornada con 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, la Cámara Baja despachó la iniciativa que permitiría un tercer retiro excepcional de fondos.

Por lo pronto, el proyecto no se puede convertir en ley, debido a que el gobierno presentó un requerimiento para frenar la moción. Dedido a lo anterior, el Tribunal Constitucional deberá decidir hoy su futuro para eventualmente promulgar la ley.

✅ APROBADO | Con 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, la Cámara despacha del Congreso y remite al Ejecutivo el proyecto de #TercerRetiro10xciento. Incluye a afiliados al sistema de AFP y pensionados por rentas vitalicias. pic.twitter.com/XlbH34fVuM — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) April 23, 2021

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, al final de la discusión se pronunció frente a los legisladores. “Quiero señalar que básicamente tenemos que dejar de tratarnos entre buenos y malos. Yo creo que hablar de avaricia, mezquindad, de un gobierno miserable, no sólo no es cierto, porque todos quienes trabajamos en este Gobierno nos levantamos en la mañana en el mejor ánimo de ayudar y contribuir a nuestro país y nos dormimos en la noche desvelados de cómo podemos hacerlo mejor. La misma convicción me asiste de la oposición”, sostuvo.