Minsal anuncia nuevas cifras y cambio de medidas por COVID-19

El ministerio de Salud, en un nuevo balance del estado del coronavirus en nuestro país informó que durante las últimas 24 horas se registraron 6.832 casos nuevos de Covid-19. De estos, 4.624 corresponden a casos con síntomas, 1.631 a casos asintomáticos y 577 no fueron notificados, llegando a 1.148.320 casos totales.

Además, lamentablemente se registraron 179 muertes durante las últimas 24 horas, llegando a un total de 25.532. Sobre la positividad de los PCR, se registró un 9,57% a nivel país y un 10% en la RM. Se realizaron además 66.267 exámenes PCR, llegando a un total de 12.574.563 testeos.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – jueves 22 de abril El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país. Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/v0cZ1dLaKx — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 22, 2021

En cuanto al plan de vacunación en Chile, se anunció que hoy 29.243 personas se inocularon con la primera dosis y 140.142 lo hicieron con la segunda dosis. De esta manera, el total de personas que completaron su proceso de inoculación, llega a un total de 5.873.211.

Además de las cifras, el ministerio de Salud anunció que la franja horaria para realizar actividad física aumentará sus horas. De lunes a viernes será de 5:00 am a 9:00 am, mientras que el fin de semana será de 5:00 am a 10:00 am.