Don Francisco por críticas sobre la Teletón: “Es una estupidez de gallos que no saben”

Don Francisco es quizás la figura más reconocible en la historia del entretenimiento chileno. Tanto como conductor de Sábado Gigante como rostro de la Teletón, el animador nacional es una figura clave de nuestra cultura, incluso si algunos lo consideran un personaje divisivo.

Al menos pareciera que Don Francisco no se inmuta. En entrevista con ‘De tú a tú’ en Canal 13, el animador se refirió a una de las acusaciones más polémicas que ha recibido: De que, de alguna forma, el hombre nacido como Mario Kreutzberger se beneficiaría personalmente de la Teletón.

“Es una estupidez de gallos que no saben, no entienden, porque la verdad es que esto se hace con el alma. Nunca ha pasado un peso de la Teletón por mis manos. Nunca, ni va a pasar”.

Kreutzberger también aseveró que es su trabajo como rostro de la Teletón el que más alegría le ha traído durante toda su carrera:

“Para mí, haber tenido la oportunidad de haber trabajado en la Teletón, me dio una satisfacción tremenda. De haber podido compartir con tanta gente un éxito nacional que no se ha repetido en otro lugar, que hemos podido atender a tanta gente y que hemos podido poner a la discapacidad en el mapa de Chile, para mí ha sido muy satisfactorio“.

Además agregó:

“Siento que me hizo mejor persona, porque eso me hizo grande internamente, me hizo crecer como ser humano“.

Debido a su avanzada edad, Don Francisco no cree que vaya a tener un rol muy protagónico en la Teletón más allá de este 2021, reiterando su mensaje reciente sobre encontrar nuevos rostros para el evento:

“Estoy en cierta edad y esto requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y por cualquier cosa, tiene que haber otra manera, otra fórmula”.

Todavía no hay información sobre cómo ni cuándo se realizará la Teletón 2021.