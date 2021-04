Tercer Retiro: Pamela Jiles promete bajar candidatura presidencial si gobierno respalda proyecto

La figura de Pamela Jiles ha sido una de las más disruptivas en la política reciente, en especial con el proyecto de tercer retiro de las AFP. La ex periodista de farándula tiene un arrastre considerable en redes sociales por sus referencias a la cultura pop y su carácter histriónico, pero también se ha ganado enemigos que la acusan de populista y vacía.

De cualquier manera, el respaldo a Pamela Jiles parece crecer, con la nueva encuesta Cadem posicionándola con un 20% de intención de voto para una eventual candidatura presidencial. En ese contexto, Jiles aprovechó su posición para emplazar al gobierno en medio de la discusión por el tercer retiro.

A través de un discurso en la cámara de Diputados, Jiles aseguró que bajará su precandidatura si La Moneda respalda el proyecto de tercer retiro:

“Mi única ambición es salvar a mi pueblo que sufre. Seamos prácticos señor presidente. Le digo aquí al desgobierno, a Piñera y sus secuaces, que me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro, y por cierto, no lo lleva al Tribunal Constitucional, de modo que la gente reciba su dinero en abril, promulgada la ley la próxima semana”.

El gobierno ya ha expresado su intención de llevar el proyecto del tercer retiro al Tribunal Constitucional. Incluso contrató a expertos constitucionalistas para armar su caso, previendo que el Congreso aprobará la iniciativa nuevamente con varios votos del oficialismo.

En su mismo discurso, Jiles aseguró que el presidente Piñera está ‘obsesionado’ con sacarla como carta presidencial, y se calificó como una amenaza directa al liderazgo del mandatario.

Jiles también criticó a quienes han atacado a su pareja, el candidato a gobernador por la RM Pablo Maltés:

” Lo hacen con el objetivo de herirme y lo logran, porque Pablo Maltés es mi amor, es el padre de mis dos pequeños hijos que vivieron sus primeros años en el Sename, pero también porque Pablo Maltés fue el único apoyo que tuve cuando diputados de derecha y de oposición salieron en fila, a coro, a rechazar el mismo tercer retiro del que hoy se cuelgan”.

No se sabe si Jiles emplazó esta oferta con una genuina intención de bajar su candidatura presidencial o si espera que el gobierno avance llevando al tercer retiro al Tribunal Constitucional.