La cantante Cami Gallardo nuevamente en la polémica por asistir a fiesta en Miami

Cami Gallardo, una de las artistas musicales más exitosas de nuestro país, vuelve a estar al centro de la controversia. A solo semanas de haber sido detenida por una junta clandestina en horario de toque de queda en el hotel W, la popular cantante generó duras críticas en redes sociales tras ser fotografiada en una fiesta en Miami. Como se ve en las imágenes, el encuentro no contó ni con mascarillas ni distanciamiento social.

¿Por qué estaba Cami Gallardo fuera del país? La artista fue invitada a tocar a los Latin American Music Awards este 15 de abril, en donde presentará en el escenario su nuevo single ‘Luna’. Usuarios expresaron molestos que Gallardo abandonó el país en el peor momento de la pandemia, cuando las fronteras se encuentran cerradas y se ha solicitado que solo se visiten otras naciones en caso de emergencia, para evitar ingresar más cepas de Coronavirus a Chile.

Cabe destacar que Miami aflojó esta misma semana sus normas sanitarias por el COVID-19, bajando el toque de queda tras más de 1 año de confinamiento nocturno. Esto debido a la baja de casos de Coronavirus y el avance de la vacunación en la ciudad del estado de Florida.

Sin embargo, los casos en Estados Unidos van en aumento, y Miami es una de las ciudades más turísticas del mundo, recibiendo miles de extranjeros todos los días.

Justamente el mismo fin de semana Cami se había referido en La Tercera a su anterior detención, criticando el actuar de Carabineros y la reacción mediática:

“Algún día me gustaría contar cómo fueron realmente los hechos, porque fue una situación asquerosamente manipulada…Lo que más me da pena, es que si son capaces de tratar a una figura pública que puede mañana denunciarlos y dejar una cagada a nivel público, no quiero imaginar cómo tratan a la gente que quizás no tienen esa plataforma para hablar”.

Hasta ahora no se sabe cómo salió Cami del país ni si respetó los protocolos sanitarios. Las redes han mantenido sus críticas contra la cantante, recalcando su rol como ‘influencer’ de gente joven y criticando su ‘falta de empatía’ al haber asistido a una fiesta masiva cuando en Chile se registran récords de contagios.