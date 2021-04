Pepa Hoffmann fue la única abstención en voto por imprescriptibilidad de delitos sexuales

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputado aprobó la imprescriptibilidad de delitos sexuales en Chile, una medida que contó casi con unanimidad de votos de la instancia. Sin embargo, la diputada ‘Pepa’ Hoffmann se registró como única abstención.

A la hora de votar, la diputada UDI aseguró que no podía aprobar la medida debido a lo que ella consideró como falta de debate:

“A mí me parece que debiera haber merecido un poco más de debate, es muy profundo. No tengo la convicción, sobre todo en lo que el mismo abogado también decía que no era fácil, los medios de prueba… o en esto entiendo el esfuerzo que hemos hecho como comisión y obviamente que lo valoro, pero creo que nos faltó debate, me abstengo”.

Las otras 10 parlamentarias de la comisión se pronunciaron a favor, con un total de 10 votos. Ahora la misma comisión revisará el proyecto en particular antes de pasarlo a la Cámara.

Cabe destacar que la medida busca modificar la ley que declaró imprescriptibles los delitos sexuales contra menores de edad, extendiéndola sin importar la edad de la víctima.

Al igual que su antecesora, esta ley se aplicaría solo para crímenes cometidos una vez entrada en vigencia, sin carácter retroactivo.