Cathy Barriga es investigada por celebrar su cumpleaños en el peor momento de la pandemia

Cathy Barriga vuelve a la polémica. Fiscalía investigará a la alcaldesa de Maipú por celebrar su cumpleaños en el peor momento de la pandemia, festejando en el parque municipal de la comuna con múltiples invitados.

Según La Voz de Maipú, vecinos denunciaron que Cathy Barriga celebró sin respetar las medidas sanitarias e invitando a funcionarios municipales, los cuáles recibieron traslado hacia el festejo. En el lugar se desplegó un servicio de banquetería e incluso animales de granja.

Fue la propia alcaldesa quien difundió el evento en redes sociales. Barriga subió numerosas historias a Instagram en donde se podían apreciar los festejos.

La fiscalía indagará si la celebración de la alcaldesa constituyó un peligro sanitario. Además, investigarán si hubo un uso indebido de recursos municipales.

La polémica ocurre a días de que Barriga retomase sus funciones en la municipalidad. La edil estará en su cargo una semana más antes de volver a tener que abandonar en búsqueda de la reelección.

No es la primera vez que Cathy Barriga está en ojos de la justicia. Desde que llegó a la alcaldía ha protagonizado numerosas controversias, generalmente relacionadas con uso cuestionable de fondos públicos.

Ante la polémica, la subsecretaria Paula Daza comentó:

“Yo no tengo antecedentes de la situación particular de la alcaldesa, por lo tanto no puedo opinar particularmente de esa situación, pero creo que es importante entender que aquí todos y sobre todo los que estamos de alguna manera como autoridades, tenemos que mantener estas medidas de autocuidado”.

También agregó:

“Nosotros como Ministerio de Salud hemos dicho que todos tenemos que respetar las medidas sanitarias, en este país nadie está sobre la ley y obviamente nosotros como autoridades debemos dar el ejemplo”.