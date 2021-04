VIDEO | Tom Hiddleston regresa como tu villano favorito en el trailer de ‘Loki’

Disney ha estado sacando cuentas alegres con las incursiones de Marvel en su servicio de streaming Disney+, y no parecen querer dejar de hacerlo. Tras el estreno de ‘WandaVision’ y ‘The Falcon And The Winter Soldier’, la plataforma se alista para la llegada de ‘Loki’, serie que verá a Tom Hiddleston encarnando una vez más al hermano de Thor.

Ahora ¿Cómo es esto posible si el personaje de Loki fue asesinado por Thanos (manualmente, no haciéndolo desaparecer) en ‘Avengers: Infinity War’? Bueno, todo se explica con anomalías espacio-temporales, obvio: Como revela el avance oficial de la producción, el Loki que vemos ahí no es el que perdí la vida defendiendo a su hermano, sino que la versión alternativa que logró robar el Teseracto (si no has visto ninguna película de Marvel, esta explicación será realmente confusa) durante el viaje en el tiempo de Tony Stark y compañía en ‘Avengers: Endgame’.

Por esto mismo, Loki es arrestado por la Autoridad de Variantes en el Tiempo, en donde conoce a su ‘oficial de libertad condicional’ Mobius (el gran Owen Wilson), quien le encarga arreglar los estragos en el espacio-tiempo que causó al no morir en la línea temporal que le correspondía.

Sí, es todo demasiado confuso, pero la cosa se ve buena. ‘Loki’ se estrena el 11 de junio, pero puedes ver el trailer a continuación: