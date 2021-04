Noticias Minsal endurece medidas para combatir el COVID: Conoce cuáles son En un nuevo balance del estado del coronavirus en nuestro país, el ministerio de Salud anunció las nuevas medidas para poder combatir la pandemia. Se anunció que el cordón sanitario que sería instalado el día de hoy a las 5 de la tarde, se adelantará para las 1 de la tarde, para así prevenir el aumento de movilidad entre regiones. Además, el toque de queda -que hasta ahora comenzaba a las 22 horas- comenzará a las 21 horas para comenzar a disminuir la movilidad en las calles, a partir del día lunes a las 5 de la mañana. El gobierno además anunció el cierre de las fronteras durante todo abril (salvo situaciones extraordinarias o imprescindibles), a partir del día lunes. Este cierre de fronteras está contemplado para chilenos y extranjeros residentes en nuestro país, por lo que se prohíbe el ingreso de extranjeros no residente. Finalmente en cuanto a las cifras, se reportaron 7830 casos nuevos donde 5292 corresponden a casos sintomáticos y 1844 a casos asintomáticos, llegando así a 1.003.406 contagiados. Lamentablemente, también se notificaron 193 personas fallecidas, llegando a un total de 23.328 fallecidos. Información en desarrollo…

