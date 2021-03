Iván Núñez se refirió por primera vez al ataque armado del que fue víctima junto a un camarógrafo en Arauco

Tras el ataque que sufrió el equipo de TVN en la localidad de Tirúa, el periodista Iván Núñez sacó la voz por primera vez desde el hecho, que dejó a un camarógrafo gravemente herido y con pérdida total de la visión en uno de sus ojos.

“Le he dado mil vueltas a todo esto. El periodismo es una carrera que se puede enfrentar de muchas formas. No soy nadie para criticar las opciones de otros. La mía ha sido ir a terreno. Ir a los desastres naturales, a los conflictos bélicos, a las guerras. En este camino he tenido múltiples compañeros de viaje. Esta es la primera vez que uno de ellos resulta herido. Y con secuelas de por vida”, fue parte de la reflexión publicada por el rostro de TV.

Al referirse al momento en que ocurrió el ataque al equipo de prensa, el periodista comentó que aún “no logro sacar de mi mente sus gritos de dolor, el ruido de los disparos, el sangrado profuso de sus múltiples heridas, el dolor mío por el disparo en el brazo, la camioneta que chocaba de lado a lado porque nos habían reventado los neumáticos, en fin, la incertidumbre de saber si saldríamos con vida”, recordó.

Núñez calificó el hecho como un ataque terrorista, y señaló que “esto no es delincuencia común. No hubo intento de robo, ni nada parecido. Nos dispararon a matar”, dijo.

El camarógrafo se mantiene fuera de riesgo vital, tras ser sometido el día de hoy a una cirugía ocular, tras recibir 5 disparos y salir “vivo de milagro”, según señaló Núñez.